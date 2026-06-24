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  4. Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de!

Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de!

A101, yaz mevsiminin en kavurucu günleri öncesinde iklimlendirme ihtiyacını kökten çözecek devasa bir klima kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor. A101’in 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda Samsung, Fujiplus, SEG ve Dijitech gibi küresel devlerin imzasını taşıyan marka marka klimalar satışa sunulacak. Yüksek enerji tasarruflu inverter motor teknolojilerine sahip bu farklı kapasitedeki soğutma sistemleri, cazip fiyat avantajlarıyla bir hafta boyunca raflarda yer alacak.

Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 1

 

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 64,990 TL

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Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 2

TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 30,999 TL

İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

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Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 3

PİRANHA 7852 AYRILABİLİR TWS BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 699 TL

THULL KAFAÜSTÜ GAMING KULAKLIK

Fiyat: 499 TL

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Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 4

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 30,999 TL

SEG INVERTER KLİMA R32 18000 BTU

Fiyat: 33,499 TL

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