Yaz sıcaklarına karşı dev hamle: Marka marka klima çeşitleri 25 Haziran Perşembe A101’de!
A101, yaz mevsiminin en kavurucu günleri öncesinde iklimlendirme ihtiyacını kökten çözecek devasa bir klima kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor. A101’in 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda Samsung, Fujiplus, SEG ve Dijitech gibi küresel devlerin imzasını taşıyan marka marka klimalar satışa sunulacak. Yüksek enerji tasarruflu inverter motor teknolojilerine sahip bu farklı kapasitedeki soğutma sistemleri, cazip fiyat avantajlarıyla bir hafta boyunca raflarda yer alacak.
VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 39,990 TL
REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 64,990 TL
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TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 30,999 TL
İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
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PİRANHA 7852 AYRILABİLİR TWS BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 699 TL
THULL KAFAÜSTÜ GAMING KULAKLIK
Fiyat: 499 TL
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