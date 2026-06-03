Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor!
A101, yaklaşan yaz ayları öncesinde ev ve ofislerde serinlik sağlayacak Kiwi kule tipi vantilatörü 4 Haziran Perşembe günü raflara çıkarıyor. İnce ve dikey tasarımıyla alan tasarrufu sağlayan cihaz, her ihtiyaca uygun 3 kademeli hız ayarı donanımıyla öne çıkıyor. Güvenli kullanım için aşırı ısınma koruması sistemine sahip olan şık vantilatör, uzun ömürlü bir deneyim için 2 yıl resmi distribütör garantisiyle satışa sunuluyor.
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