  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor!

Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor!

A101, yaklaşan yaz ayları öncesinde ev ve ofislerde serinlik sağlayacak Kiwi kule tipi vantilatörü 4 Haziran Perşembe günü raflara çıkarıyor. İnce ve dikey tasarımıyla alan tasarrufu sağlayan cihaz, her ihtiyaca uygun 3 kademeli hız ayarı donanımıyla öne çıkıyor. Güvenli kullanım için aşırı ısınma koruması sistemine sahip olan şık vantilatör, uzun ömürlü bir deneyim için 2 yıl resmi distribütör garantisiyle satışa sunuluyor.

Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 1

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 29.990 TL

APEC 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 39.990 TL

1 | 13
Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 2

SAMSUNG QE50Q7FAUXTK 50” QLED TV

Fiyat: 28.999 TL

PİRANHA 2071 BLUETOOTH GAMİNG KULAKLIK

Fiyat: 649 TL

2 | 13
Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 3

SEG BM 501SO D BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13.999 TL

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Fiyat: 14.999 TL

3 | 13
Yaz sıcaklarına karşı etkili çözüm: A101’e 4 Haziran Perşembe Kiwi Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 4

ENGLISH HOME MBS 3001 MİNİ BLENDER SETİ

Fiyat: 1.899 TL

KİWİ KFAN-7429 KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 1.399 TL

4 | 13