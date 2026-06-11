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  4. Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi!

Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi!

A101, haziran ayının kavurucu sıcakları başlarken evinde veya ofisinde ferah bir nefes almak isteyenlerin imdadına yetişiyor ve beklenen ürünü bugün satışa sunuyor. Haftanın en yenilikçi aktüel ürünleri arasında yer alan Kiwi soğuk buharlı vantilatör, sadece hava üflemekle kalmayıp ortama yaydığı mikro su buharıyla havayı doğal bir şekilde serinletiyor. Geleneksel klimalara harika bir alternatif olan bu cihaz, ortamın nem dengesini koruyarak havanın kurumasını da önlüyor. Sınırlı stoklarla raflara çıkan bu ferahlık fırsatı, bugün alıcılarını bekliyor.

Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi! - Sayfa 1

NORDMENDE 50” Q50NM1105 QLED TV

Fiyat: 16,999 TL

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

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Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi! - Sayfa 2

APRİLLA ARAÇ SÜPÜRGESİ

Fiyat: 579 TL

KİWİ KFAN-7691 SOĞUK BUHARLI VANTİLATÖR

Fiyat: 3,299 TL

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Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi! - Sayfa 3

OLA EFB5 SPORT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 32,500 TL

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

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Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi! - Sayfa 4

THULL 4'Ü 1 ARADA HIZLI ŞARJ KABLOSU

Fiyat: 129 TL

THULL 5.000 MAH KABLOSUZ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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