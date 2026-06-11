Yaz sıcaklarına karşı ferahlatan çözüm: A101’de bugün Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör esintisi!
A101, haziran ayının kavurucu sıcakları başlarken evinde veya ofisinde ferah bir nefes almak isteyenlerin imdadına yetişiyor ve beklenen ürünü bugün satışa sunuyor. Haftanın en yenilikçi aktüel ürünleri arasında yer alan Kiwi soğuk buharlı vantilatör, sadece hava üflemekle kalmayıp ortama yaydığı mikro su buharıyla havayı doğal bir şekilde serinletiyor. Geleneksel klimalara harika bir alternatif olan bu cihaz, ortamın nem dengesini koruyarak havanın kurumasını da önlüyor. Sınırlı stoklarla raflara çıkan bu ferahlık fırsatı, bugün alıcılarını bekliyor.
NORDMENDE 50” Q50NM1105 QLED TV
Fiyat: 16,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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OLA EFB5 SPORT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 32,500 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
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