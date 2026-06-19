Yaz sıcaklarına modern çözüm: BİM’e bugün Heifer Kanatsız Fan geliyor!
Yaz sıcaklarına modern çözüm: BİM’e bugün Heifer Kanatsız Fan geliyor!
BİM bugün çocuklu ve evcil hayvanlı evler için maksimum güvenlik sunan Heifer kanatsız fan modelini reyonlarına taşıyor. Geleneksel pervaneleri ortadan kaldıran yenilikçi tasarımıyla öne çıkan cihaz, güçlü hava akımı teknolojisi ve sessiz çalışma performansıyla odanızı hızla serinletiyor. Kolayca temizlenebilen estetik yapısıyla modern mekanlara şıklık katan bu yer tasarruflu serinletici, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflardaki yerini alıyor
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