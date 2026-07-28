Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor!
Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisi artarken, Şok marketlerinden ev ve ofisleri serinletecek dev bir adım geliyor! Şok, 29 Temmuz Çarşamba ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında bütçe dostu klimaları satışa sunuyor. Yüksek enerji tasarrufu ve güçlü soğutma performansıyla öne çıkan bu klimalar, yaşam alanlarınızı anında serin bir vahaya dönüştürüyor. Sessiz çalışma moduyla uykunuzu bölmeyen ve havayı temizleyen filtreleriyle sağlığınızı koruyan bu teknoloji harikası klimalar, kavurucu yaz günlerinde en büyük yardımcınız olacak. Stoklarla sınırlı bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın.
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SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA
Fiyat: 27,999 TL
ALTUS ALK 1260 12000 BTU DUVAR TİPİ KLİMA
Fiyat: 23,999 TL
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METAL SAKLAMA KABI SETİ 1,3 L 3’LÜ
Fiyat: 250 TL
KAPAKLI CAM SAKLAMA KABI SETİ 415 CC 4’LÜ
Fiyat: 150 TL
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