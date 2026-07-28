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  4. Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor!

Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor!

Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisi artarken, Şok marketlerinden ev ve ofisleri serinletecek dev bir adım geliyor! Şok, 29 Temmuz Çarşamba ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında bütçe dostu klimaları satışa sunuyor. Yüksek enerji tasarrufu ve güçlü soğutma performansıyla öne çıkan bu klimalar, yaşam alanlarınızı anında serin bir vahaya dönüştürüyor. Sessiz çalışma moduyla uykunuzu bölmeyen ve havayı temizleyen filtreleriyle sağlığınızı koruyan bu teknoloji harikası klimalar, kavurucu yaz günlerinde en büyük yardımcınız olacak. Stoklarla sınırlı bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın.

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Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor! - Sayfa 1

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 27,999 TL

ALTUS ALK 1260 12000 BTU DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 23,999 TL

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Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor! - Sayfa 2

METAL SAKLAMA KABI SETİ 1,3 L 3’LÜ

Fiyat: 250 TL

KAPAKLI CAM SAKLAMA KABI SETİ 415 CC 4’LÜ

Fiyat: 150 TL

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Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor! - Sayfa 3

TERMOS ÇANTA DESENLİ 10 L

Fiyat: 225 TL

KULPLU TERMOS PİKNİK ÇANTASI 20 L

Fiyat: 399 TL

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Yaz sıcaklarına profesyonel çözüm: Şok'a 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Klima geliyor! - Sayfa 4

MINECRAFT MİNİ FİGÜRLER

Fiyat: 100 TL

PİLSAN 120 PARÇA MİCRO BLOK SET

Fiyat: 350 TL

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