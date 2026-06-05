Yaz sıcaklarında pratik çözüm: BİM'e bugün Masaüstü Fan geliyor!
Yaz sıcaklarında pratik çözüm: BİM'e bugün Masaüstü Fan geliyor!
BİM, bugünkü aktüel ürünler kataloğunda yaz sıcaklarına pratik çözümler sunuyor. Raflarda yerini alan şarjlı masaüstü fan modeli, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Doğal rüzgar modu, 4 kademeli hız ayarı ve ultra ince yapısıyla hem ofiste hem evde konforlu kullanım sağlayan bu işlevsel fan, ekonomik fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Stoklarla sınırlı olan şarjlı fanı kaçırmak istemeyenlerin gün içinde BİM mağazalarına uğraması gerekiyor.
KUMTEL AYAKLI VANTİLATÖR
Fiyat: 1.150 TL
1 | 119
2 | 119
3 | 119
4 | 119
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