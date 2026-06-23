Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta
Yaz sıcakları kapıdayken evinizi serin bir cennete dönüştürmeye ne dersiniz? ŞOK Market, 24-30 Haziran 2026 tarihleri arasında FujiPlus Inverter klima modelleriyle ezber bozmaya geliyor. İleri teknolojisi sayesinde odanızı hızla serinleten bu akıllı cihazlar, yüksek enerji tasarrufuyla da elektrik faturanızı koruyor. ŞOK fırsatları ve bütçe dostu taksit seçenekleriyle sunulan FujiPlus klima, bu yaz konforu ucuza yaşatacak.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG
Fiyat: 975 TL
ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G
Fiyat: 65 TL
SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML
Fiyat: 139 TL
SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET
Fiyat: 59 TL
SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML
Fiyat: 119 TL
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ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 2500 G
Fiyat: 169 TL
TCHIBO GOLD SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G
Fiyat: 249 TL
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