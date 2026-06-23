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  4. Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta

Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta

Yaz sıcakları kapıdayken evinizi serin bir cennete dönüştürmeye ne dersiniz? ŞOK Market, 24-30 Haziran 2026 tarihleri arasında FujiPlus Inverter klima modelleriyle ezber bozmaya geliyor. İleri teknolojisi sayesinde odanızı hızla serinleten bu akıllı cihazlar, yüksek enerji tasarrufuyla da elektrik faturanızı koruyor. ŞOK fırsatları ve bütçe dostu taksit seçenekleriyle sunulan FujiPlus klima, bu yaz konforu ucuza yaşatacak.

Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta - Sayfa 1

 

BİNGO MATİK BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 399 TL

DURU GRANÜL KLASİK 1000 G

Fiyat: 275 TL

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Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG

Fiyat: 975 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G

Fiyat: 65 TL

SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 139 TL

SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET

Fiyat: 59 TL

SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML

Fiyat: 119 TL

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Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta - Sayfa 3

ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 2500 G

Fiyat: 169 TL

TCHIBO GOLD SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G

Fiyat: 249 TL

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Yaz sıcaklarını unutturacak ferahlatıcı kampanya: FujiPlus Inverter Klima 24 Haziran Çarşamba ŞOK'ta - Sayfa 4

FUJIPLUS++ 18000 BTU INVERTER DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 33,500 TL

FUJIPLUS++ 12000 BTU INVERTER DUVAR TİPİ KLİMA

Fiyat: 24,500 TL

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