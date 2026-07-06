Yaz sofralarına cam zarafeti: LAV mutfak ürünleri 10 Temmuz Cuma BİM mağazalarında!
Yaz sofralarına cam zarafeti: LAV mutfak ürünleri 10 Temmuz Cuma BİM mağazalarında!
BİM 10 Temmuz Cuma günü mutfakta şıklık ve zarafet arayanların adresi oluyor. Kalitesiyle bilinen LAV markalı su bardağı, meşrubat bardağı, kahve yanı bardağı, çay bardağı ve cam çerezlik çeşitleri bu hafta raflardaki yerini alıyor. Yaz sofralarınıza ferahlık ve estetik katacak bu fonksiyonel şık tasarımlar, hem günlük kullanım hem de misafir ikramları için mükemmel çözümler sunuyor. Mutfak eksiklerini ekonomik fiyatlarla tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak LAV ürünleri sınırlı stoklarla BİM'de!
RIDERS TSHİRT ERKEK (S/M, L/XL)
Fiyat: 329 TL
1 | 62
2 | 62
3 | 62
4 | 62
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