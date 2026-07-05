Yazın evinde ferahlık isteyenlere: BİM’e 10 Temmuz Cuma Kilim geliyor!
Yazın evinde ferahlık isteyenlere: BİM’e 10 Temmuz Cuma Kilim geliyor!
BİM 10 Temmuz Cuma günü evinde yaz temizliği ve dekorasyon değişikliği yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor! Ağır halıları kaldırıp yerine hafif çözümler arayanlar için 120x180 cm ve 80x150 cm ölçülerine sahip kilim çeşitleri bu hafta raflardaki yerini alıyor. Farklı renk ve modern desen seçenekleriyle her zevke hitap eden bu pratik kilimler, kolay temizlenebilir yapılarıyla da dikkat çekiyor. Evinize ferah bir yaz havası katacak ekonomik kilim modelleri, sınırlı stoklarla tüm BİM mağazalarında!
RIDERS TSHİRT ERKEK (S/M, L/XL)
Fiyat: 329 TL
1 | 62
2 | 62
3 | 62
ŞORT ERKEK
Fiyat: 179 TL
4 | 62
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