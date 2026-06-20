Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta!
Şok, yaz sezonunun en yoğun günlerinde iklimlendirme ihtiyacını karşılamak adına Altus 12000 BTU duvar tipi klima modelini İste Gelsin üzerinden müşterileriyle buluşturuyor. Ev ekonomisine destek sağlamayı hedefleyen bu stratejik teknoloji kampanyası, 20-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tüm dijital platformlarda geçerli olacak. Enerji verimliliği yüksek olan bu gelişmiş duvar tipi soğutma ürünü, bütçe dostu fiyat avantajları ve hızlı lojistik teslimat imkanlarıyla cumartesi gününden itibaren tedarik edilebilecek.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ
Fiyat: 179 TL
VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML LİLYUM/ORKİDE
Fiyat: 119 TL
TORKU TAM BUĞDAYLI 3’LÜ 393 G/TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G
Fiyat: 50 TL
PEROS SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI SİYAHLAR/RENKLİLER 4 L
Fiyat: 229 TL
TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G
Fiyat: 100 TL
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