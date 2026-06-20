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  4. Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta!

Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta!

Şok, yaz sezonunun en yoğun günlerinde iklimlendirme ihtiyacını karşılamak adına Altus 12000 BTU duvar tipi klima modelini İste Gelsin üzerinden müşterileriyle buluşturuyor. Ev ekonomisine destek sağlamayı hedefleyen bu stratejik teknoloji kampanyası, 20-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tüm dijital platformlarda geçerli olacak. Enerji verimliliği yüksek olan bu gelişmiş duvar tipi soğutma ürünü, bütçe dostu fiyat avantajları ve hızlı lojistik teslimat imkanlarıyla cumartesi gününden itibaren tedarik edilebilecek.

Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta! - Sayfa 1

FIRIN TEPSİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 199 TL

KESİM PANOSU SETİ 3’LÜ

Fiyat: 149 TL

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Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ

Fiyat: 179 TL

VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML LİLYUM/ORKİDE

Fiyat: 119 TL

TORKU TAM BUĞDAYLI 3’LÜ 393 G/TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G

Fiyat: 50 TL

PEROS SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI SİYAHLAR/RENKLİLER 4 L

Fiyat: 229 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G

Fiyat: 100 TL

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Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta! - Sayfa 3

SLAZENGER ERKEK ŞORT KARGO CEPLİ LACİVERT

Fiyat: 449 TL

ALTINYILDIZ ERKEK KEMER

Fiyat: 249 TL

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Yazın ferahlatıcı fırsatı: Altus 12000 BTU Duvar Tipi Klima bugün Şok’ta! - Sayfa 4

LG 65QNED86T6A 4K ULTRA HD 65”165 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 6,699 TL

LG 75QNED86T6A 4K ULTRA HD 75” 190 EKRAN WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 74,999 TL

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