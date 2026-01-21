Yedek parçası ucuz bakım maliyeti düşük; 600.000 TL bütçeyle alınabilecek 11 otomobil

İkinci el otomobil piyasasında durağanlığın etkisi sürerken, araç almak isteyenler için bakım maliyeti düşük ve yedek parçası uygun modeller yeniden ön plana çıkıyor. Özellikle 600 bin TL bütçeye sahip alıcılar hem yakıt ekonomisi sunan hem de uzun vadede masraf çıkarmayan otomobillere yöneliyor.