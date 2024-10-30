Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir?
Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yeliz Şar dizide Derya karakterini canlandıracak. Peki, Yeliz Şar kimdir? Yeliz Şar hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Yeliz Şar kimdir?
30 Mayıs 1977 yılında Almanya’da doğan Yeliz Şar, Türk oyuncudur.
Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Şar, ilk olarak Kollama adlı TV dizisinde "Melike" rolü ile tanındı. Daha sonra Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide "Nimet" karakteri ile oyunculuğuna devam etti.
2012 yılında oynadığı ilk tiyatro oyunu Canlı Yayın ile büyük ilgi topladı. Yeliz Şar, 2012 yılının yaz sezonunda Star TV'de yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren İşler Güçler adlı dizide oynadı. 2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma adlı dizide Defne rolüyle 6 bölüm yer aldı.
Yeliz Şar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
2024 Yabani
2023 Kısmet
2018 Yasak Elma
2015 Öğrenci İşleri
2013 Çakma Hayat
2012-2013 İşler Güçler
2012 Elveda Katya
2010 Dürüye'nin Güğümleri
2008-2010 Kollama
2009 Çocukluk Günleri
2009 Yaprak Dökümü
2008 Limon
2007 Oyun Bitti
2006 Sev Kardeşim
2005 Sensiz Olmuyor
2004 İyi Saatte Olsunlar
2003 Rabia
2002 Kardelen
2001 Aşkına Eşkıya