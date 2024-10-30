Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir?

Yeliz Şar kimdir?

30 Mayıs 1977 yılında Almanya’da doğan Yeliz Şar, Türk oyuncudur.

Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Şar, ilk olarak Kollama adlı TV dizisinde "Melike" rolü ile tanındı. Daha sonra Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide "Nimet" karakteri ile oyunculuğuna devam etti.