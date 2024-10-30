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  4. Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir?

Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir?

Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yeliz Şar dizide Derya karakterini canlandıracak. Peki, Yeliz Şar kimdir? Yeliz Şar hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir? - Sayfa 1

Yeliz Şar kimdir?

30 Mayıs 1977 yılında Almanya’da doğan Yeliz Şar,  Türk oyuncudur.

Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Şar, ilk olarak Kollama adlı TV dizisinde "Melike" rolü ile tanındı. Daha sonra Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide "Nimet" karakteri ile oyunculuğuna devam etti.

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Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir? - Sayfa 2

2012 yılında oynadığı ilk tiyatro oyunu Canlı Yayın ile büyük ilgi topladı. Yeliz Şar, 2012 yılının yaz sezonunda Star TV'de yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren İşler Güçler adlı dizide oynadı. 2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma adlı dizide Defne rolüyle 6 bölüm yer aldı.

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Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir? - Sayfa 3

Yeliz Şar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

2024      Yabani

2023      Kısmet

2018      Yasak Elma

2015      Öğrenci İşleri

2013      Çakma Hayat    

2012-2013    İşler Güçler

2012      Elveda Katya

2010      Dürüye'nin Güğümleri

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Yeliz Şar Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Yeliz Şar kimdir? - Sayfa 4

2008-2010    Kollama

2009      Çocukluk Günleri

2009      Yaprak Dökümü

2008      Limon

2007      Oyun Bitti

2006      Sev Kardeşim

2005      Sensiz Olmuyor

2004      İyi Saatte Olsunlar

2003      Rabia

2002      Kardelen

2001      Aşkına Eşkıya

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