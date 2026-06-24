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  4. Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta!

Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta!

Emsan Rendeli Blender Seti, bugünden itibaren ŞOK mağazalarında yemek tutkunlarını bekliyor. Rendeleme, doğrama ve çırpma işlevlerini bir arada sunan bu güçlü mutfak seti, en zorlu tarifleri bile saniyeler içinde hazırlamanızı sağlıyor. Bugün ŞOK raflarına gelecek olan bu bütçe dostu şık tasarım, peşin fiyatına taksit avantajıyla da dikkat çekiyor. Zamandan tasarruf ettirecek bu sınırlı stoklu fırsatı sakın kaçırmayın!

Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta! - Sayfa 1

DALİN BEBEK ŞAMPUANI 700 ML

Fiyat: 159 TL

DALİN KLASİK KATI SABUN 3X75 G

Fiyat: 89 TL

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Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;


TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG

Fiyat: 975 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G

Fiyat: 65 TL

SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 139 TL

SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET

Fiyat: 59 TL

SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML

Fiyat: 119 TL

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Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta! - Sayfa 3

ÜLKER ÇOKOKREM KASE 400 G

Fiyat: 99 TL

SUPERFRESH ORMAN MEYVELERİ 300 G

Fiyat: 189 TL

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Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta! - Sayfa 4

EMSAN KİŞİSEL SÜRAHİLİ SMOOTHIE BLENDER

Fiyat: 1,999 TL

EMSAN RENDELİ BLENDER SET

Fiyat: 2,499 TL

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