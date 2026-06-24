Yemek yapmayı keyfe dönüştürün: Emsan Rendeli Blender Seti bugün ŞOK’ta!
Emsan Rendeli Blender Seti, bugünden itibaren ŞOK mağazalarında yemek tutkunlarını bekliyor. Rendeleme, doğrama ve çırpma işlevlerini bir arada sunan bu güçlü mutfak seti, en zorlu tarifleri bile saniyeler içinde hazırlamanızı sağlıyor. Bugün ŞOK raflarına gelecek olan bu bütçe dostu şık tasarım, peşin fiyatına taksit avantajıyla da dikkat çekiyor. Zamandan tasarruf ettirecek bu sınırlı stoklu fırsatı sakın kaçırmayın!
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG
Fiyat: 975 TL
ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G
Fiyat: 65 TL
SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML
Fiyat: 139 TL
SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET
Fiyat: 59 TL
SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML
Fiyat: 119 TL
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