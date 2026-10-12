YENİ 16 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU: İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (BİM 16-22 EKİM)
BİM 16-22 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. 16 Ekim Cuma günü tek fiyat çelik tencere 399 TL, krep tava 289 TL, bıçak çeşitleri 159 TL, süzgeç 99 TL, gravürlü cam kavanoz 49 TL ve çok amaçlı kapaklı kutu 149 TL'den satışa sunulacak. Kadın terlik çeşitleri 85 TL'den, spor ayakkabı 999 TL, erkek tişört 229 TL olacak. Ürünler stoklarla sınırlı olarak tüm BİM mağazalarında yerini alacak.
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