YENİ AFİŞ: BİM’E TEFAL ÜRÜNLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EKİM)
BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mutfakları hareketlendirecek büyük bir kampanya başlıyor. 23-29 Ekim tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak yeni katalogda dünya markası Tefal’in ürünleri yer alıyor. Yemek yapmayı pratikleştiren Tefal karnıyarık tencere, yapışmaz tava, sahan ve evlerin en çok arananı düdüklü tencere modelleri indirimli fiyat etiketleriyle satışa çıkacak. Ayrıca çeyiz listelerinin popüler üyesi renkli bıçak seti de raflarda yerini alacak. Bu kalitede ürünleri bu fiyatlara bulmak imkansız; o yüzden alan kazanır!
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