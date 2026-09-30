YENİ AFİŞ ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI! ŞOK’A BUGÜN NELER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM)
Şok’un yeni haftalık indirim dönemi başlıyor! Her hafta yayımladığı kataloglarla dikkat çeken Şok market, bu Çarşamba günü yine dopdolu bir içerikle raflarını yeniliyor. 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler, cazip fiyatlarla ve avantajlı fırsatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ev ihtiyaçlarından teknolojiye, gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bu haftaki Şok fırsatları, alışveriş listelerini bütçe dostu fiyatlarla tamamlamak isteyenleri bekliyor. Sizde bu dev fırsatı kaçırmayın, alışverişinizi uygun fiyatlarla tamamlayın.
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