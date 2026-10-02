YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM)
Şok, 3-6 Ekim tarihleri arasında raflarını yenileyerek bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. Yeni katalog kapsamında sonbahar modasına uyum sağlayan şık kıyafetler, günlük kullanım için ideal çantalar ve çocukların beğenisini kazanacak renkli oyuncak çeşitleri raflardaki yerini alıyor. Kampanya döneminde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüketicileri, her bütçeye hitap eden cazip kasa arkası indirim fırsatları da bekliyor. Hem aile bütçesini korumak hem de evinizin eksiklerini avantajlı fiyatlarla tamamlamak için bu hafta sonu Şok’a uğramayı unutnayın!
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER RULOKAT 170 G
Fiyat: 50 TL
TAŞKALE KÜREK HELVA SADE/KAKAOLU 400 G
Fiyat: 85 TL
ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 59 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU 3 KATLI
Fiyat: 49 TL
COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU ÇEŞİTLERİ 2X50 ML
Fiyat: 139 TL
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