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  4. YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM)

YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM)

Şok, 3-6 Ekim tarihleri arasında raflarını yenileyerek bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. Yeni katalog kapsamında sonbahar modasına uyum sağlayan şık kıyafetler, günlük kullanım için ideal çantalar ve çocukların beğenisini kazanacak renkli oyuncak çeşitleri raflardaki yerini alıyor. Kampanya döneminde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüketicileri, her bütçeye hitap eden cazip kasa arkası indirim fırsatları da bekliyor. Hem aile bütçesini korumak hem de evinizin eksiklerini avantajlı fiyatlarla tamamlamak için bu hafta sonu Şok’a uğramayı unutnayın!

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YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 1

KADIN/ERKEK TAM FERMUARLI POLAR ÜST

Fiyat: 299 TL

KADIN KOL ÇANTASI

Fiyat: 599 TL

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YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 2

METAL RENK DEĞİŞTİREN ARAÇLAR

Fiyat: 100 TL

TWEETY PELÜŞ 30 CM

Fiyat: 499 TL

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YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER RULOKAT 170 G

Fiyat: 50 TL

TAŞKALE KÜREK HELVA SADE/KAKAOLU 400 G

Fiyat: 85 TL

ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML

Fiyat: 59 TL

SÜPER MAYLO DEV HAVLU 3 KATLI

Fiyat: 49 TL

COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU ÇEŞİTLERİ 2X50 ML

Fiyat: 139 TL

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YENİ AFİŞ: ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI! ŞOK’A NELER GELİYOR? (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 4

GUESS GUGW0914L2 KADIN KOL SAATİ

Fiyat: 4,999 TL

GUESS GUGW0977G1 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 5,999 TL

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