Yeni ayın ilk günü İŞKUR düğmeye bastı! 14 farklı kurum memur alımı yapıyor! İşte son başvuru tarihi
Temmuz ayının ilk günüyle beraber İŞKUR platformu aracılığıyla yeni personel alım ilanları yayımlandı. Totalde 14 farklı kurumun memur alımı için başvurular alınırken, adaylar son başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.
Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar adına yeni istihdam olanakları resmen paylaşıldı. İŞKUR'un kurum dışı kamu iş ilanları kapsamında yayımlanan duyurulara göre, 14 farklı kurum çeşitli kadrolarda memur alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik gösteriyor.
2. 03.07.2026 17:00 (son 2 gün kaldı) - Sivas Güneykaya Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı