YENİ BİM AFİŞİ: HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR! (11-17 EKİM)
Milyonların beklediği BİM 11-17 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı! Alışveriş dünyasında adeta deprem etkisi yaratan yeni afiş, "kaçıran üzülür" dedirtecek dev indirimlerle geliyor. Ev ekonomisine büyük nefes aldıracak bu kampanyada, birçok kategoride her bütçeye uygun fiyat avantajları vatandaşları bekliyor. Stoklarla sınırlı bu dev fırsatları kaçırmamak için listenizi şimdiden hazırlayın. 11 Ekim Pazar sabahı erkenden harekete geçen kazanıyor!
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