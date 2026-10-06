YENİ BİM AKTÜEL AFİŞİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR? EV TEKSTİLİ, BEBEK ÜRÜNLERİ, VALİZLER! (BİM 9-15 EKİM)
BİM 9-15 Ekim aktüel kataloğu yayımladı. 9 Ekim Cuma günü satışa çıkacak ürünleri merak edenler BİM aktüel kataloğunu haberimizde bulabilir. 9 Ekim Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında ev tekstil ürünleri, bebek ürünleri ve valizlerde yer alıyor. İşte 9-15 Ekim 2026 tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler…
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