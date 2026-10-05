YENİ BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: 11 EKİM PAZAR SATIŞTA! (BİM 11-17 EKİM)
BİM’in büyük merakla beklenen 11-17 Ekim 2026 yeni aktüel kataloğu, cazip indirimleriyle şimdiden alışveriş gündemine oturdu. Tüketicilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen kampanyada, eğitici oyuncaklardan ev işlerini kolaylaştıracak teknolojik küçük ev aletlerine, termostan tamir aletlerine kadar onlarca ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak ve kısa sürede tükenecek bu dev fırsatları kaçırmak istemeyenlerin cuma sabahı erken saatlerde mağaza kapılarında uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor.
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