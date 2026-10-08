YENİ BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! (BİM 14-20 EKİM)
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM 14-20 Ekim 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Eylül Çarşamba onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 14-20 Ekim 2026 indirimleri...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.