YENİ BİM KATALOĞU! BİM'E SALI GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
BİM market Eylül ve ekim aylarında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 29 Eylül-5 Ekim 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 29 Eylül’den itibaren onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 29 Eylül-5 Ekim indirimleri...
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