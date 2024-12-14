Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir?
Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu. Dizide Elçin Afacan, Melike karakterini canlandıracak. Peki, Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Elçin Afacan kimdir?
21 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğan Elçin Afacan, Türk oyuncudur.
Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu.
Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.
Elçin Afacan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2016 Görevimiz Komedi
2016 İçerde Gülçin
2017 Deli Gönül
2019 Bir Aile Hikayesi
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2022 Seni Kalbime Sakladım
2022-2023 Çöp Adam
2024 Bahar
Yakında Yeni Bir Gün