YENİ EV KURANLAR DİKKAT! BİM 2 EKİM KATALOĞU TAM SİZE GÖRE (BİM 2-8 EKİM)
Yeni bir yuva kurma telaşında olanlar ve evine taze bir soluk getirmek isteyenler için BİM'den beklenen haber geldi. 2 Ekim Cuma itibarıyla başlayacak yeni aktüel haftada katalog baştan sona ev için hazırlandı. Mutfakta düzeni ve şıklığı bir araya getiren kullanışlı parçalar ile evin konforunu artıran tekstil ürünleri aynı raflarda buluşuyor. Bütçeyi zorlamayan etiketler ve mağazalara özel stoklarla bu fırsat kısa sürede yoğun ilgi görecek. Bu fırsatı kaçırmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.