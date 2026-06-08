Yeni hafta yeni heyecan! 61 ilanda memur ve personel alımı yayında... İşte son başvuru tarihleri

Totalde 61 farklı ilan çerçevesinde yapılacak alımlarda kamu kurumların ihtiyaç duyduğu alanlar, başvuru şartları, öğrenim seviyeleri ve kontenjan ayrıntıları kesinleşirken, başvurular için tespit edilen son tarihler de belli oldu. Bazı ilanlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazı pozisyonlarda hususi nitelikler ve mesleki yeterlilikler ön plana çıkıyor. Adayların hak kaybı yaşamamaları adına başvuru aşamalarını dikkatle takip etmeleri ve ilanlarda yer alan şartları eksiksiz şekilde incelemeleri gerekiyor.