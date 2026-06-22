Yeni haftaya İŞKUR sürprizi! Devlet kadrolarına memur alımı yapıyor. İşte son başvuru tarihi
İŞKUR kurum dışı memur ilanlarına göre Türkiye'nin pek çok ilinde farklı devlet kurumlarında çeşitli branşlarda memur alımı yapıyor. Bir süredir devam eden ilanlar olması nedeniyle çoğunun süresi dolmak üzere. İşte son başvuru tarihi
İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan kurum dışı kamu personeli ilanları, yeni haftada iş arayanların gündemine oturdu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hizmet veren çeşitli kamu kurumları ve belediyeler, farklı kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci devam eden ilanların büyük bölümünde ise son tarihler yaklaşmış durumda.
2. 22.06.2026 17:30 (bugün sona eriyor) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı