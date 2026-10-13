YENİ İNDİRİM AFİŞİ: BİM’E DYNAMIC STAR ELİPTİK BİSİKLET GELİYOR! (BİM 14-20 EKİM)
BİM 14-20 Ekim Aktüel kataloğunun en büyük sürprizi spor tutkunları için netleşti. Dynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet, peşin fiyatına 6 taksit ve 7.950 TL cazip fiyatıyla raflara iniyor! Fitshow uygulama destekli Bluetooth bağlantısı, sessiz çalışan manyetik sistemi ve LCD ekranıyla ev konforunda spor yapma imkanı sunan bu dev ürün, üstelik ücretsiz eve teslimat avantajıyla geliyor. Sağlıklı yaşamı ertelemek istemeyenlerin 14 Ekim sabahı ilk hedefi olacak bu sınırlı stoku sakın kaçırmayın!
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