YENİ KATALOG: BİM’E ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM)
BİM 21-27 Ekim beyaz eşya haftasında beklenen kurutma makineleri raflara geliyor! Çamaşır derdini bitirecek 8 KG ve kalabalık aileler için ideal 9 KG çamaşır kurutma makineleri büyük indirimle satışa çıkıyor. Balkonda çamaşır kurutma, ütü derdi bitiyor, düşük enerjiyle hızlı kurutma başlıyor. Çeyiz hazırlığı yapanlar ve evini yenileyenler için kaçmaz fırsat! Stoklar sınırlı, BİM'e erken gelen kazanacak.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.