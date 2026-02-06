YENİ LİSTE: Dünyanın en fazla savaş gemisine sahip ülkeleri… ABD silindi, listeye Kuzey Kore şoku
Dünyanın jandarması olduğunu iddia eden ABD’nin artık kan kaybettiği dönemde en fazla savaş gemisine sahip ülke değişirken listeye Kuzey Kore damga vurdu.
Ortadoğu’da ardı arkası kesilmeyen savaşlar ve bu savaşların başta Amerika kıtası olmak üzere farklı ülkelerde iç karışıklık olarak ortaya çıkması devlet yönetimlerini tedbir almaya yöneltti.
Son yıllarda savunma sanayiinin yerliliğine büyük önemde ağırlık veren Türkiye başta olmak üzere Çin, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkeler de askeri alanda büyük ataklar yaptı.
TÜRKİYE DONANMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Bu ataklar çerçevesinde Türkiye dünyanın en güçlü orduları listesinde 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da 9’uncu sıradaki yerini sağlama alırken gözler deniz hakimiyetine çevrildi.