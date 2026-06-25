Yeni memur ve işçi ilanlarına merhaba! Kurumlar düğmeye bastı... İşte son başvuru tarihleri
Cumhurbaşkanlığı bütçe ve strateji başkanlığı tarafından paylaşılan memur ve sözleşmeli personel istihdamı ilanlarına yenileri eklendi. Toplam 79 ilanda memur ve işçi alımı yapılacak. Bugün eklenen iş ilanları da sisteme eklendi. İşte son başvuru tarihleri
Kamu kurumlarında hizmet veren isteyenler adına yepyeni olanaklar art arda geliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın paylaştığı güncel ilanlarla beraber çok sayıda kurum, memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı için başvuru aşamasını başlattı. Totalde 79 ilan çerçevesinde gerçekleştirilecek istihdamda son başvuru tarihleri de belli oldu.
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