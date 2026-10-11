YEPYENİ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! BİM'E TORBASIZ HIZ AYARLI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ GELİYOR (BİM 18-24 EKİM)
BİM aktüel kataloğuyla en yeni ürünler, BİM'de buluşuyor. 18 Ekim 2026'dan itibaren geçerli listede en çok aranan temizlik ve elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. Bim aktüel 18 Ekim kataloğunda; Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrik Süpürgesi 4.490 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. 2.5 L toz haznesi, 890 W gücü ve EPA 11 filtresiyle dikkat çeken bu ürün, avantajlı ödeme seçenekleriyle sunuluyor. 18-24 Ekim tarihleri arasında geçerli bu ürünü kaçırmayın! Peki BİM'e başka neler geliyor? Hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte BİM 18 Ekim Pazar aktüel ürünler fiyat listesi!
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