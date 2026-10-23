YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR!
ŞOK’un 24 - 27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim dönemi kapılarını açıyor! Hafta sonuna özel olarak hazırlanan bu katalogda Columbia ayakkabılar öne çıkıyor. Ayrıca evinizin eksiklerini kapatacak bütçe dostu seçenekler ve her cebe uygun cazip avantajlarda yer alıyor. Sınırlı stoklarla raflarda yerini alacak olan bu dönemsel fırsatları kaçırmamak, ev ekonomisine katkı sağlarken ihtiyaçlarınızı planlı şekilde tamamlamak için cumartesi gününden itibaren ŞOK mağazalarına uğramayı unutmayın!
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 149 TL
ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 7’Lİ
Fiyat: 89 TL
ORKID PLATINIUM HİJYENİK PED 24’LÜ
Fiyat: 189 TL
PRIVACY DEODORANT ÇEŞİTLERİ 250 ML
Fiyat: 149 TL
PARODONTAX DİŞ MACUNU 75 ML+SENSODYNE DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 175 TL
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