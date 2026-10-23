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YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR!

ŞOK’un 24 - 27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim dönemi kapılarını açıyor! Hafta sonuna özel olarak hazırlanan bu katalogda Columbia ayakkabılar öne çıkıyor. Ayrıca evinizin eksiklerini kapatacak bütçe dostu seçenekler ve her cebe uygun cazip avantajlarda yer alıyor. Sınırlı stoklarla raflarda yerini alacak olan bu dönemsel fırsatları kaçırmamak, ev ekonomisine katkı sağlarken ihtiyaçlarınızı planlı şekilde tamamlamak için cumartesi gününden itibaren ŞOK mağazalarına uğramayı unutmayın!

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YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR! - Sayfa 1

PAŞABAHÇE BOUQET CAM KASE SETİ 6’LI

Fiyat: 275 TL

HASCEVHER ÇAYDANLIK

Fiyat: 1,490 TL

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YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR! - Sayfa 2

LAHANA BEBEK 45 CM

Fiyat: 699 TL

ÇEK BIRAK METAL NOSTALJİ ARABA

Fiyat: 199 TL

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YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 149 TL

ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 7’Lİ

Fiyat: 89 TL

ORKID PLATINIUM HİJYENİK PED 24’LÜ

Fiyat: 189 TL

PRIVACY DEODORANT ÇEŞİTLERİ 250 ML

Fiyat: 149 TL

PARODONTAX DİŞ MACUNU 75 ML+SENSODYNE DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 175 TL

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YEPYENİ ŞOK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK’A COLUMBIA AYAKKABI GELİYOR! - Sayfa 4

İSTE GELSİN

COLUMBIA ECHO MOUNTAIN 25 L BACKPACK SIRT ÇANTASI

Fiyat: 3,999 TL

COLUMBIA CRESTWOOD KADIN AYAKKABI BEJ

Fiyat: 4,499 TL

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