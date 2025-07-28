Yerli savaş uçağı KAAN'da kim hangi parçayı üretiyor? İşte tam liste...
Uçuş testleri devam eden ve 2028 yılının sonlarına doğru aktif göreve başlaması planlanan KAAN, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Milli Muharip Uçak KAAN'da kim hangi parçayı üretiyor? İşte tam liste...
Ana üreticiliğini TUSAŞ'ın üstlendiği KAAN, en yüksek yerlilik kriterlerine göre üretiliyor. Hali hazırda test aşamaları devam eden KAAN'ın şu an için motor kısmı (geçici) ve fırlatma koltuğu haricindeki tüm parçaları Türkiye'de üretiliyor. Program dahilinde 20 milyar dolara kadar bir maliyet beklenen KAAN'ın aktif görev tarihi ise 2028 yılının sonlarına doğru planlanıyor. Peki MMU KAAN'ın hangi parçasını hangi şirket üretiyor? İşte tüm liste: