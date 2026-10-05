YETİŞEN ALIR! BİM’E ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM)
BİM 7-13 Ekim beyaz eşya haftasında beklenen kurutma makineleri raflara geliyor! Kış gelmeden çamaşır derdini bitirecek 8 KG ve kalabalık aileler için ideal 9 KG çamaşır kurutma makineleri dev indirimle satışta. Balkonda çamaşır kurutma, ütü derdi bitiyor, düşük enerjiyle hızlı kurutma başlıyor. Çeyiz hazırlayanlar ve evini yenileyenler için kaçmaz fırsat! Stoklar sınırlı, BİM'e erken gelen kazanacak.
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