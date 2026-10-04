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  4. YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM)

YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM)

Beklenen büyük gün geldi çattı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm BİM mağazalarında dev indirimler resmen başladı! 4-10 Ekim tarihleri arasında raflarda kalacak bu çılgın listeyi görenler sabahın ilk ışıklarıyla kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu bile. Fiyatlar öyle cezbedici ki reyonların dakikalar içinde tamamen boşalması bekleniyor. Bu büyük fırsat dalgasını kaçırıp sonradan üzülmemek için elinizi çabuk tutun!

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YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 1

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Fiyat: 27.500 TL

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YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 2
2 | 48
YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 3
3 | 48
YETİŞEN ALIR! BUGÜN BİM’DE BU ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 4
4 | 48