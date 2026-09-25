YETİŞEN ALIR: BUGÜN BİM'DE YER YERİNDEN OYNAYACAK! (BİM 25 EYLÜL-1 EKİM)
Beklenen büyük gün geldi çattı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm şubelerde dev maraton resmen başladı! 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında raflarda kalacak bu çılgın listeyi görenler sabahın ilk ışıklarıyla kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu bile. Fiyatlar öyle cezbedici ki reyonların dakikalar içinde tamamen boşalması bekleniyor. Bu büyük fırsat dalgasını kaçırıp sonradan üzülmemek için elinizi çabuk tutun ve bugün en yakın BİM markete uğrayın!
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