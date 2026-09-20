YETİŞEN ALIYOR: BİM’DE MUTFAKTA VE TEMİZLİKTE BÜYÜK FIRSAT! (BİM 22-28 EYLÜL)
BİM’in yeni haftaya özel kampanyasında temel gıda ürünleri ve dev boy temizlik malzemelerindeki indirimler dikkat çekiyor. Market alışverişini daha bütçe dostu fiyatlarla tamamlamak isteyen tüketiciler için farklı seçeneklerin sunulacağı haftada, günlük ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Özellikle 9 kg toz deterjan, aylık bebek bezleri ve temel gıda ürünleri gibi kalemlerdeki fiyatları yakından takip eden vatandaşlar, BİM mağazalarındaki büyük fırsatları araştırmaya başladı. Haftanın öne çıkan cazip fırsatları ise alışveriş öncesinde merak konusu oldu. İşte BİM 22-28 Eylül indirimleri...
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