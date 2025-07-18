Yetişkinlerde yalnızlık oranının en yüksek olduğu 28 ülke açıklandı! Türkiye'nin yeri herkesi üzdü

Dünya'da yaşlı nüfus oranı hızla artıyor. Bu durum Türkiye'de de aynı. Hal böyle olunca yalnızlık istatistikleri de yukarı yönlü hareket ediyor. Yaşlı bakım evi yoğunluğu, nüfus, yaşlılık gibi unsurların gözetildiği listede ortalama yalnızlık oranı yüzde 33,3 olurken Türkiye'nin sıralaması ve oranı herkesi üzdü. İşte yetişkinlerde yalnızlık oranının en yüksek olduğu 28 ülke:



