Yılbaşında yatırılan 1.000.000 TL ne kadar oldu? Altın, gümüş geride kaldı! Yüzde 156 kazandırdı
Yeni yılın ilk gününde 1 milyon TL’sini değerlendiren yatırımcıların yüzü güldü. 2025 senesinin ilk günlerinden bu yana bazı yatırım araçları rekor getiri sağlarken, yüzde 156’lık kazanç oranı ile altın ve gümüşü geride bıraktı. Peki 1.000.000 TL bugün kaç liraya ulaştı?
Yeni senenin ilk gününde 1.000.000 TL’lik yatırımını farklı araçlarda değerlendirenler adına tablo netleşmeye başladı. Global piyasalardaki gel git, enflasyon bilmecesi ve döviz kurlarındaki öngörülemezlik yatırım opsiyonlarında belirleyici olurken, bazı enstrümanlar yatırımcısına adeta servet kazandırdı. .
