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  4. Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV…

Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV…

Borsa İstanbul başta olmak üzere yılbaşında parasını kripto para, BİM, Aselsan hisseleri ya da altın ve gümüş gibi çeşitli enstrümanlarda değerlendiren yatırımcının kazancı değişiklik gösterdi.

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Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV… - Sayfa 1

Yılbaşında 1 milyon lirasını Borsa İstanbul, kripto para, altın veya gümüş gibi farklı finansal enstrümanlarda değerlendiren yatırımcıların getirileri belirgin bir ayrışma gösterdi.

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Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV… - Sayfa 2

Katılım Evim ve Destek Factoring öne çıkan performanslarıyla portföyleri katlarken; hisse senedi, kıymetli maden ve dijital varlık tercihleri piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yatırımcısına değişken oranlarda kazanç sağladı.

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Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV… - Sayfa 3

1 MİLYON TL 8 MİLYON TL’YE YAKIN GETİRİ SAĞLADI

Ekonomik Strateji tarafından yapılan hesaba göre 1 milyon TL’nin değeri yılbaşından bu yana çeşitli yatırım araçlarında şu şekilde değişti:

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Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV… - Sayfa 4

BITCOIN: 803.250 ₺

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