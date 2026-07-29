Yılbaşında yatırım yapılan 1 milyon TL’nin değeri değişti; ASELS, BTC, altın, gümüş, BİM, KTLEV…
Borsa İstanbul başta olmak üzere yılbaşında parasını kripto para, BİM, Aselsan hisseleri ya da altın ve gümüş gibi çeşitli enstrümanlarda değerlendiren yatırımcının kazancı değişiklik gösterdi.
Yılbaşında 1 milyon lirasını Borsa İstanbul, kripto para, altın veya gümüş gibi farklı finansal enstrümanlarda değerlendiren yatırımcıların getirileri belirgin bir ayrışma gösterdi.
Katılım Evim ve Destek Factoring öne çıkan performanslarıyla portföyleri katlarken; hisse senedi, kıymetli maden ve dijital varlık tercihleri piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yatırımcısına değişken oranlarda kazanç sağladı.
1 MİLYON TL 8 MİLYON TL’YE YAKIN GETİRİ SAĞLADI
Ekonomik Strateji tarafından yapılan hesaba göre 1 milyon TL’nin değeri yılbaşından bu yana çeşitli yatırım araçlarında şu şekilde değişti: