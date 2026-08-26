  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil

Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil

Otomobil alırken sadece fiyat ve dizayn değil, aracın seneler süresince problemsiz şekilde kullanılabilmesi de büyük önem arz ediyor. Uzun ömürlü motorları, düşük arıza riskleri ve ikinci eldeki güçlü değerleriyle öne çıkan 10 model dikkat çekiyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil - Sayfa 1

Sıfır veya ikinci el otomobil satın alırken uzun seneler boyunca pişman olmamak isteyenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında dayanıklılık geliyor. Düzenli bakımı yapılan ve doğru kullanılan bazı modeller, yüksek kilometrelere ulaşmasına rağmen güvenilirliğini koruyor. İşte uzun kullanımda sahibini üzme ihtimali düşük, dayanıklılığıyla öne çıkan 10 otomobil modeli.

1 | 12
Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil - Sayfa 2

1. TOYOTA COROLLA - 1.6 Valvematic, 6 İleri Manuel / CVT (2016 ve sonrası) - Düşük yakıt tüketimi, Toyota'nın efsane dayanıklılığı ve uygun bakım maliyeti ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.

2 | 12
Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil - Sayfa 3

2. HONDA CIVIC - 1.5 VTEC Turbo, CVT (2016 ve sonrası) - Sağlam motoru, sürüş keyfi ve konforu ile düzgün bakıldığında 10 yıl ve üzeri sorunsuz kullanım sağlar.

3 | 12
Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil - Sayfa 4

3. TOYOTA RAV4 - 2.5 Hybrid Dynamic Force, e-CVT (2019 ve sonrası) - Hybrid teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi sunar. Yüksek ikinci el değeri ve Toyota güvencesi ile uzun yıllar pişman etmez.

4 | 12