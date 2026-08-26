Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil
Otomobil alırken sadece fiyat ve dizayn değil, aracın seneler süresince problemsiz şekilde kullanılabilmesi de büyük önem arz ediyor. Uzun ömürlü motorları, düşük arıza riskleri ve ikinci eldeki güçlü değerleriyle öne çıkan 10 model dikkat çekiyor.
Sıfır veya ikinci el otomobil satın alırken uzun seneler boyunca pişman olmamak isteyenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında dayanıklılık geliyor. Düzenli bakımı yapılan ve doğru kullanılan bazı modeller, yüksek kilometrelere ulaşmasına rağmen güvenilirliğini koruyor. İşte uzun kullanımda sahibini üzme ihtimali düşük, dayanıklılığıyla öne çıkan 10 otomobil modeli.
1. TOYOTA COROLLA - 1.6 Valvematic, 6 İleri Manuel / CVT (2016 ve sonrası) - Düşük yakıt tüketimi, Toyota'nın efsane dayanıklılığı ve uygun bakım maliyeti ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.
2. HONDA CIVIC - 1.5 VTEC Turbo, CVT (2016 ve sonrası) - Sağlam motoru, sürüş keyfi ve konforu ile düzgün bakıldığında 10 yıl ve üzeri sorunsuz kullanım sağlar.