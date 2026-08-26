Yıllar geçse bile pişman etmiyorlar! İşte gözünüzü arkada bırakmayacak 10 otomobil

Sıfır veya ikinci el otomobil satın alırken uzun seneler boyunca pişman olmamak isteyenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında dayanıklılık geliyor. Düzenli bakımı yapılan ve doğru kullanılan bazı modeller, yüksek kilometrelere ulaşmasına rağmen güvenilirliğini koruyor. İşte uzun kullanımda sahibini üzme ihtimali düşük, dayanıklılığıyla öne çıkan 10 otomobil modeli.