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Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor

Dünya'nın en büyük dondurma zincirlerinden Thrifty Ice Cream'in önümüzdeki günleri oldukça belirsiz. Gıda şirketi, ABD çapında toplamda 500 şubesini kapatma kararı aldı

Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor - Sayfa 1

Kurulduğu günden bugüne kendini sürekli olarak geliştiren 80 senelik firma özellikle farklı yaratıcı lezzetleri ve imza silindir şeklindeki kepçeleriyle tanınıyordu.

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Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor - Sayfa 2

Fakat bu ikonik markanın önümüzdeki günlerde ne yapacağı artık belirsiz. Thrifty Ice Cream'in üst şirketi olan eczane zinciri Rite Aid, geçtiğimiz ay iflası başvurusu yapmıştı.

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Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor - Sayfa 3

Bu gelişme ABD çapında toplamda 500'ü aşkın Thrifty Ice Cream şubesinin kepenkleri indirmesine sebebiyet verdi. Yalnızca Thrifty'nin nostaljik tatlarının bulunabilirliğini etkilemekle kalmıyor, ayrıca birçok kişinin son kepçenin yakında servis edilip edilmeyeceğini merak etmesine de neden oluyor.

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Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor - Sayfa 4

Thrifty Ice Cream bilhassa iki benzersiz özelliğiyle biliniyor. Birincisi, imza niteliğinde kare şeklinde bir dondurma külahı üreten patentli bir kepçesi vardır. İkincisi, firma tat yeniliğine olan bağlılığıyla nam kazanmıştır.

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