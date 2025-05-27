Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor
Dünya'nın en büyük dondurma zincirlerinden Thrifty Ice Cream'in önümüzdeki günleri oldukça belirsiz. Gıda şirketi, ABD çapında toplamda 500 şubesini kapatma kararı aldı
Kurulduğu günden bugüne kendini sürekli olarak geliştiren 80 senelik firma özellikle farklı yaratıcı lezzetleri ve imza silindir şeklindeki kepçeleriyle tanınıyordu.
Fakat bu ikonik markanın önümüzdeki günlerde ne yapacağı artık belirsiz. Thrifty Ice Cream'in üst şirketi olan eczane zinciri Rite Aid, geçtiğimiz ay iflası başvurusu yapmıştı.
Bu gelişme ABD çapında toplamda 500'ü aşkın Thrifty Ice Cream şubesinin kepenkleri indirmesine sebebiyet verdi. Yalnızca Thrifty'nin nostaljik tatlarının bulunabilirliğini etkilemekle kalmıyor, ayrıca birçok kişinin son kepçenin yakında servis edilip edilmeyeceğini merak etmesine de neden oluyor.