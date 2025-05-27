Yılların dondurmacısı neye uğradığını şaşırdı; 500 şubesini kapatıyor

Bu gelişme ABD çapında toplamda 500'ü aşkın Thrifty Ice Cream şubesinin kepenkleri indirmesine sebebiyet verdi. Yalnızca Thrifty'nin nostaljik tatlarının bulunabilirliğini etkilemekle kalmıyor, ayrıca birçok kişinin son kepçenin yakında servis edilip edilmeyeceğini merak etmesine de neden oluyor.