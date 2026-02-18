Yıllık yolcu taşıma sayısında THY'nin rakamı ortaya çıktı; Listede dikkat çeken değişim

Global havacılık ekosisteminde senelik yolcu taşıma dataları ortaya çıktı. Listenin ilk sıralarında ABD merkezli firmalar otoritesini artırırken, Avrupa ve Asya merkezli grupların performansı da dikkat çekti. 275,5 milyon yolcu ile American Airlines zirvede yer alırken, onu Delta Air Lines ve Southwest Airlines takip etti. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Turkish Airlines ise 85,2 milyon yolcu ile listenin 15’inci sırasında kendine yer buldu. Açıklanan rakamlar, pandemi sonrası toparlanmanın hız kazandığını ve küresel rekabette kartların yeniden dağıtılduğunu gösterdi.