Yıllık yolcu taşıma sayısında THY'nin rakamı ortaya çıktı; Listede dikkat çeken değişim
Dünyanın en fazla yolcu taşıyan havayolu firmaları belli oldu. İlk sırada ABD merkezli devler yer alırken, Türk Hava Yolları’nın senelik yolcu miktarı ve rapordaki sıralaması dikkat çekti. Global listede meydana gelen farklılıklar sektörün yeni dengesini de bir kez daha gözler önüne serdi.
Global havacılık ekosisteminde senelik yolcu taşıma dataları ortaya çıktı. Listenin ilk sıralarında ABD merkezli firmalar otoritesini artırırken, Avrupa ve Asya merkezli grupların performansı da dikkat çekti. 275,5 milyon yolcu ile American Airlines zirvede yer alırken, onu Delta Air Lines ve Southwest Airlines takip etti. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Turkish Airlines ise 85,2 milyon yolcu ile listenin 15’inci sırasında kendine yer buldu. Açıklanan rakamlar, pandemi sonrası toparlanmanın hız kazandığını ve küresel rekabette kartların yeniden dağıtılduğunu gösterdi.