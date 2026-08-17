YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
18-24 Ağustos tarihleri arasında gıdada öyle bir indirim var ki sabah erkenden kapıda sıraya giren kazanır, kaçıran cidden çok üzülür! Alışveriş listelerini hazırlayın; zeytinyağından bakliyata, ketçap ve mayonezden en çok tüketilen 6'lı süt çeşitlerine kadar her şey dip fiyata iniyor. Yoğurt çeşitleri, peynirler ve kahvaltılık sucuklar o kadar ucuz ki raflar anında boşalır. Market arabasını kapıp ilk gidenlerden olmak ve mutfak masrafını yarıya indirmek için aktüel ürünler listesine hemen göz atın. İşte, BİM 18-24 Ağustos indirimli ürünler fiyat listesi…
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