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  4. YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

18-24 Ağustos tarihleri arasında gıdada öyle bir indirim var ki sabah erkenden kapıda sıraya giren kazanır, kaçıran cidden çok üzülür! Alışveriş listelerini hazırlayın; zeytinyağından bakliyata, ketçap ve mayonezden en çok tüketilen 6'lı süt çeşitlerine kadar her şey dip fiyata iniyor. Yoğurt çeşitleri, peynirler ve kahvaltılık sucuklar o kadar ucuz ki raflar anında boşalır. Market arabasını kapıp ilk gidenlerden olmak ve mutfak masrafını yarıya indirmek için aktüel ürünler listesine hemen göz atın. İşte, BİM 18-24 Ağustos indirimli ürünler fiyat listesi…

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YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 1
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YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 2
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YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 3
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YOK BÖYLE İNDİRİM! İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 4
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