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  4. Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de!

Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de!

A101, 18 Haziran Perşembe günü yol güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak HP Plus araç içi kamerayı satışa sunuyor. Sürüş esnasında her anı kayıt altına alan bu akıllı cihaz, olası kaza ve anlaşmazlıklarda en büyük hukuki kanıtınız oluyor. Gelişmiş lens teknolojisiyle gece ve gündüz net görüş sağlayan ürün, trafikte kendinizi güvende hissetmenizi amaçlıyor. Can ve mal güvenliğini korumak isteyen sürücüler için kaçırılmayacak bu teknolojik koruma kalkanı, bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Güvenli yolculuklar için bu fırsatı kaçırmayın.

Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 1

IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV

Fiyat: 27,499 TL

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Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 2

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 3

SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 24,999 TL

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Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 4

PIEERE CARDIN 4 BAŞLIKLI MASAJ ALETİ

Fiyat: 699 TL

KİWİ KULE TİPİ TURBO VANTİLATÖR

Fiyat: 4,299 TL

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