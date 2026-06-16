Yol güvenliğiniz A101 güvencesinde: Akıllı Araç İçi Kamera 18 Haziran Perşembe A101’de!
A101, 18 Haziran Perşembe günü yol güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak HP Plus araç içi kamerayı satışa sunuyor. Sürüş esnasında her anı kayıt altına alan bu akıllı cihaz, olası kaza ve anlaşmazlıklarda en büyük hukuki kanıtınız oluyor. Gelişmiş lens teknolojisiyle gece ve gündüz net görüş sağlayan ürün, trafikte kendinizi güvende hissetmenizi amaçlıyor. Can ve mal güvenliğini korumak isteyen sürücüler için kaçırılmayacak bu teknolojik koruma kalkanı, bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Güvenli yolculuklar için bu fırsatı kaçırmayın.
IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV
Fiyat: 10,499 TL
NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV
Fiyat: 27,499 TL
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VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 239,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 24,999 TL
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