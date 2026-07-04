Yolcu deneyiminde en iyi 10 havayolu şirketi belli oldu; İşte THY'nin sıralamadaki yeri

Havacılık alanının yakından takip ettiği AirlineRatings, 2026'nın en iyi tam hizmet havayollarını duyurdu. Yolcu deneyimi, güvenlik, hizmet kalitesi ve operasyonel verimlilik gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu sıralamada Qatar Airways birinciliğini muhafaza ederken, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air ve STARLUX Airlines ilk beşte yer alarak dikkat çekti.