Yolcu deneyiminde en iyi 10 havayolu şirketi belli oldu; İşte THY'nin sıralamadaki yeri
2026 yılının en iyi tam hizmet sunan havayolları belli oldu. AirlineRatings'in hazırladığı global raporda ilk sırada değişmezken, Asya ve Körfez merkezli taşıyıcılar listenin üst sıralarına damga vurdu.
Havacılık alanının yakından takip ettiği AirlineRatings, 2026'nın en iyi tam hizmet havayollarını duyurdu. Yolcu deneyimi, güvenlik, hizmet kalitesi ve operasyonel verimlilik gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu sıralamada Qatar Airways birinciliğini muhafaza ederken, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air ve STARLUX Airlines ilk beşte yer alarak dikkat çekti.
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