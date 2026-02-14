  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor

Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor

BİM, teknoloji tutkunlarını ve sık seyahat edenleri heyecanlandıracak bir ürünü daha satışa sunuyor. Hem valiz hem de elektrikli scooter olarak kullanılabilen bu pratik ürün, yolculuklarda konfor ve hız vadediyor. Havalimanında, otogarda ya da şehir içinde kolay taşınabilir yapısıyla dikkat çeken scooter valiz 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Bim marketlerde. İşte, Bim 18 Şubat 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 77,500 TL

1 | 17
Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor - Sayfa 2

MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 43,900 TL

2 | 17
Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor - Sayfa 3

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 59,500 TL

3 | 17
Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor - Sayfa 4

ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S


Fiyat: 25,500 TL

4 | 17