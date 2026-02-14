Yolculuklar artık daha hızlı: BİM’e 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Elektrikli Scooter Valiz geliyor
BİM, teknoloji tutkunlarını ve sık seyahat edenleri heyecanlandıracak bir ürünü daha satışa sunuyor. Hem valiz hem de elektrikli scooter olarak kullanılabilen bu pratik ürün, yolculuklarda konfor ve hız vadediyor. Havalimanında, otogarda ya da şehir içinde kolay taşınabilir yapısıyla dikkat çeken scooter valiz 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Bim marketlerde. İşte, Bim 18 Şubat 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 77,500 TL
MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 43,900 TL
MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 59,500 TL
ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S
Fiyat: 25,500 TL
