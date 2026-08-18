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  4. Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil!

Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil!

Yollarda taşımacılık yapmaya devam eden ve rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayan bu TIR’lar milyonlarca kilometre mesafe katetti…

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Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil! - Sayfa 1

Otoyol taşımacılığında dayanıklılık sınırlarını zorlayan ticari araçlar, dudak uçuklatan kilometre verileriyle dikkat çekiyor.

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Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil! - Sayfa 2

Zorlu yol koşullarına rağmen kesintisiz hizmet veren bu mühendislik harikaları, milyonlarca kilometrelik mesafeleri geride bırakıyor.

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Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil! - Sayfa 3

Listenin zirvesindeki model 6,4 milyon kilometrelik rekoruyla en yakın rakiplerini ikiye katlarken, yüksek dayanıklılık sunan ağır vasıtalar küresel lojistik sektörünün en güvenilir ve vazgeçilmez omurgası olmayı sürdürüyor.

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Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil! - Sayfa 4

Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre kilometre canavarı olan 10 TIR şöyle:

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