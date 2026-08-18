Yollara meydan okuyan 10 TIR. 6.4 milyon kilometre yol yaptı. En yakın rakibi 3 milyon bile değil!
Yollarda taşımacılık yapmaya devam eden ve rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayan bu TIR’lar milyonlarca kilometre mesafe katetti…
Otoyol taşımacılığında dayanıklılık sınırlarını zorlayan ticari araçlar, dudak uçuklatan kilometre verileriyle dikkat çekiyor.
Zorlu yol koşullarına rağmen kesintisiz hizmet veren bu mühendislik harikaları, milyonlarca kilometrelik mesafeleri geride bırakıyor.
Listenin zirvesindeki model 6,4 milyon kilometrelik rekoruyla en yakın rakiplerini ikiye katlarken, yüksek dayanıklılık sunan ağır vasıtalar küresel lojistik sektörünün en güvenilir ve vazgeçilmez omurgası olmayı sürdürüyor.