Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor.
Daha az masraf çıkarması ve sahiplerini sanayiden uzak tutmasıyla bilinen 5 dizel motor ikinci el pazarında da ilgi görüyor.
İkinci el otomobil pazarında sürücülerin en büyük önceliği, uzun ömürlü ve bütçe dostu motor seçeneklerine yönelmek oluyor.
Sanayi ziyaretlerini minimuma indiren ve kilometre sayacında yüksek rakamları rahatlıkla deviren güçlü üniteler, otomobil tutkunlarından büyük ilgi görüyor.
Kilometrelerce yol kat etmesine rağmen performansından ödün vermeyen bu özel motorlar, dayanıklılıklarıyla adeta efsaneleşmiş durumda.