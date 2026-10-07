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  4. Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor.

Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor.

Daha az masraf çıkarması ve sahiplerini sanayiden uzak tutmasıyla bilinen 5 dizel motor ikinci el pazarında da ilgi görüyor.

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Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor. - Sayfa 1

İkinci el otomobil pazarında sürücülerin en büyük önceliği, uzun ömürlü ve bütçe dostu motor seçeneklerine yönelmek oluyor.

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Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor. - Sayfa 2

Sanayi ziyaretlerini minimuma indiren ve kilometre sayacında yüksek rakamları rahatlıkla deviren güçlü üniteler, otomobil tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

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Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor. - Sayfa 3

Kilometrelerce yol kat etmesine rağmen performansından ödün vermeyen bu özel motorlar, dayanıklılıklarıyla adeta efsaneleşmiş durumda.

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Yollardaki en sağlam 5 dizel motor ; Zirve Toyota’nın 4-5’i gören seviniyor. - Sayfa 4

EN SAĞLAM 5 DİZEL MOTOR

Göstergede yüksek rakamları gören araç sahipleri büyük bir memnuniyet yaşarken, bu motorların sunduğu düşük bakım maliyetleri uzun vadede önemli bir tasarruf sağlıyor.

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